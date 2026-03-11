Illa convoca divendres una cimera de partits per abordar les conseqüències de la guerra a l'Iran

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Salvador Illa, ha anunciat que convocarà divendres a les 16 hores una cimera de partits per acordar mesures de resposta urgents davant les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, en una trobada al Palau de la Generalitat, han informat fonts de l'executiu.
Aquest dimecres el president ha anunciat durant la sessió de control al Parlament després de la petició de Junts la voluntat de reunir els grups tan aviat com sigui possible, ha dit que totes les idees que aportin per fer front a la situació seran benvingudes, i ha apel·lat a la "unitat".
"Crec que la millor resposta que es pot donar a aquesta situació és d'unitat. I estic disposat a escoltar tothom, veure les propostes que hi ha, i fer plantejaments que siguin tan unitaris com sigui possible per afrontar les conseqüències que pot tenir aquest conflicte", ha afirmat.
Més enllà de la cimera de partits, Illa va reunir dissabte passat els membres del Consell del Diàleg Social, format per les principals patronals i els principals sindicats, i van acordar crear un grup de treball permanent per estudiar mesures de resposta.
Illa ha defensat que el Govern i Catalunya en el seu conjunt està "en disposició de donar resposta als efectes negatius" que pot tenir el conflicte a l'Orient Mitjà.