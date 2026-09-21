Illa convoca aquest divendres els grups al Parlament per tractar l'acord educatiu

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà aquest divendres a les 9.30 hores al Palau de la Generalitat amb els grups del Parlament per tractar l'"acord de país" per l'educació, i que va anunciar la setmana passada.
Illa ha enviat aquest dilluns la convocatòria als presidents dels grups parlamentaris, que podran acudir a la trobada acompanyats dels portaveus, han explicat fonts del Govern.
El president va anunciar dilluns passat en la conferència amb motiu de l'equador de la legislatura que convocaria els partits a un debat per aconseguir un "nou gran consens de país" sobre l'educació, incloent en el procés sindicats, representants de famílies i alumnes, administracions locals i agents econòmics, a més d'altres representants del món educatiu.