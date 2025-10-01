Illa convida Lleó XIV a visitar la Sagrada Família el juny del 2026: "Ho prendrà en consideració"

Aborden la situació a Catalunya en la primera visita d'un dirigent espanyol al nou pontífex
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convidat el papa Lleó XIV a visitar Catalunya el juny del 2026, amb motiu de la finalització de la torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la defunció de l'arquitecte Antoni Gaudí: "Ho tindrà en consideració", ha assegurat el president.
Ho ha dit en una atenció als mitjans després d'una audiència privada amb el summe pontífex aquest dimecres al Vaticà, que s'ha produït a les 8.30 hores, ha tingut una durada de mitja hora i en la qual ha estat acompanyat del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i l'ambaixadora d'Espanya al Vaticà, Isabel Celaá.
"Ens ha dit que no estava en condicions de confirmar-ho. És normal amb la seva agenda, però a mi m'ha semblat que ho prendrà en consideració. En fi, a veure si això finalment es pot produir", ha dit el president, que ha definit l'audiència de molt emocionant.
Ha explicat que aquesta invitació amb motiu de la finalització de la torre de Jesús ja la hi han formulat altres responsables religiosos, entre ells el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella: "Ens faria molta il·lusió que pogués passar", ha expressat.
Illa li ha explicat que la finalització d'aquesta part del temple coincidirà amb el centenari de la mort de Gaudí, però no han parlat específicament del procés de beatificació de l'arquitecte català.
PRIMERA TROBADA
Es tracta de la primera trobada presencial d'un dirigent polític d'Espanya amb Lleó XIV des que va ser elegit papa el passat mes de maig, i s'ha produït abans que el president espanyol, Pedro Sánchez, s'hagi reunit amb el pontífex, tot i que han mantingut contacte telefònic.
Illa ha dit que s'ha estat treballant "des de fa uns mesos" perquè es produís, que ha canalitzat la petició a través d'Omella, i que ha comptat amb el "suport" de l'ambaixada d'Espanya.
El principal objectiu, segons Illa, ha estat traslladar la invitació a la Sagrada Família, a més de transmetre-li la importància de l'abadia de Montserrat en la vida "espiritual, social, cívica de Catalunya, i el seu arrelament amb la identitat i el catalanisme", amb motiu del seu mil·lenari.
SITUACIÓ DE CATALUNYA
Illa ha abordat amb Lleó XIV la situació política actual de Catalunya, i preguntat per aquesta qüestió, ha respost que no han parlat específicament de l'1 d'octubre ni de la llei d'amnistia, però que ha compartit el "desig de pau i el desig d'aprendre a conviure, a dialogar, i a no portar les diferències a un punt de trencar la convivència".
Ha dit que el Govern treballa "per mirar endavant" i perquè tothom pugui defensar dins el marc de la convivència el seu plantejament polític, en les seves paraules.