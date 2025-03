Illa contraposa el seu model de "prosperitat compartida" al d'Ayuso i demana a Madrid no tenir "por" de Catalunya

Interpel·la l'empresariat madrileny: "Invertir a Catalunya és invertir en una Espanya millor"

MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat en una conferència a Madrid el seu model de "prosperitat compartida", contraposant-lo amb el del Govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, alhora que ha demanat no tenir "por" de Cataluya i ha apostat per restablir una "cultura de la col·laboració" entre les dues principals comunitats d'Espanya.

Així s'ha expressat Illa durant la seva intervenció en la conferència 'Catalunya lidera' aquest dijous al Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la qual ha estat acompanyat per les vicepresidentes primera i tercera, María Jesús Montero i Sara Aagesen, respectivament, a més d'altres ministres, membres de la Generalitat i altres administracions catalanes, i una part de l'empresariat català i madrileny.

"Si a Catalunya li va bé, a Espanya li anirà bé", ha proclamat Illa en la seva intervenció, en la qual ha apostat per construir el futur de Catalunya i Espanya "sobre una confiança restablerta i sobre la capacitat d'acordar i pactar".

En aquest context, ha assenyalat que Madrid i Catalunya comparteixen la "responsabilitat" de ser els principals motors econòmics d'Espanya, tot i que ha contraposat el model dels dos governs i ha tornat a defensar la seva idea de "prosperitat compartida".

CONTRA L'ACUMULACIÓ INSOLIDÀRIA

En aquest sentit, Illa ha defensat que "tan fonamental és generar prosperitat com compartir-la i territorialment", i ha lamentat que hi hagi administracions que ho discuteixen, per la qual cosa ha contraposat el seu model amb el d'altres parts d'Espanya.

Sense arribar a nomenar explícitament el Govern de la Comunitat de Madrid, tot i que amb diverses referències a Ayuso, el president català ha reivindicat la seva visió de prosperitat compartida davant el model d'"acumulació insolidària", dels qui volen generar prosperitat "però la reserven per a uns pocs afortunats".

"El contrast és clar i diàfan. Avançar de la mà de tots o avançar deixant amplis col·lectius al marge? Guanyem tots o guanyen únicament uns pocs? Model econòmic dels drets i deures o model econòmic dels privilegis? Transformació social o plegar-se de braços i conformisme, per no dir resignació social?", ha etzibat Illa en la seva intervenció.

LES MATEIXES REGLES FISCALS PER A TOTHOM

En aquest punt, Illa ha apostat per les "mateixes regles fiscals per a tothom" en insistir que "l'acumulació insolidària llastra a llarg termini el creixement i fractura i divideix les societats". Per contra, també ha posat d'exemple el govern de Pedro Sánchez per "cohesionar" la societat.

En qualsevol cas, el president català ha proclamat que Catalunya vol ser "a la sala de màquines d'Espanya" amb aquest model, implicant-se amb el conjunt d'Espanya per resoldre reptes com l'accés a l'habitatge, el canvi climàtic o la reducció de les desigualtats.

Illa també ha reivindicat a Madrid el seu pla econòmic, després de defensar que està "alineat" amb l'estratègia de la Unió Europea i el progrés d'Espanya. "Més integració europea, més reformes que fomentin el progrés, més innovació, més inversió", ha afegit el president català.

Així mateix, ha apostat per una "fiscalitat justa" per aconseguir uns serveis públics "forts", com un dels puntals per al "dinamisme econòmic" a llarg termini. "Catalunya no demana cap privilegi, al contrari, ofereix propostes i reformes polítiques i econòmiques perquè cadascú pugui aportar el millor de si mateix en benefici de tots", ha afegit.

INVERTIR A CATALUNYA

Com a missatge final, Illa s'ha adreçat directament a l'empresariat i ha proclamat que "és el moment d'apostar per Catalunya": "Perquè invertir a Catalunya és invertir en una Espanya millor".

Per això, ha defensat que una Catalunya que "funcioni a ple rendiment, beneficia tots els espanyols", alhora que ha insistit que invertir a Catalunya és fer-ho "en seguretat i estabilitat en un moment d'espessa incertesa global".

"Invertir a Catalunya és invertir en previsibilitat, confiança i rigor davant la improvisació i arbitrarietat. I perquè invertir a Catalunya és invertir en valors morals i democràtics compartits davant l'avenç de la marea autocràtica", ha assenyalat Illa.