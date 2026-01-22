David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, continua evolucionant "favorablement" en el seu sisè dia d'hospitalització a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri.
Ho ha informat l'hospital aquest dijous en un comunicat, i han afegit que continua amb el tractament "segons la pauta prescrita per l'equip mèdic".
Illa va ingressar dissabte a l'hospital després d'un episodi de dolor que li va incapacitar les cames, i es preveu que mantingui repòs fins a finals de la setmana vinent, tot i que està pendent de l'actualitat i de l'activitat del Govern durant l'ingrés hospitalari.