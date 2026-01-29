Illa continua evolucionant "favorablement" i compagina el tractament i la rehabilitació

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, continua evolucionant "favorablement" després de la seva hospitalització per una osteomielitis púbica, i compagina el tractament contra el bacteri que la va originar i la rehabilitació, després que la malaltia li limités la mobilitat a les cames.
Així ho han informat aquest dijous fonts del Govern a Europa Press, que encara no han concretat en quin moment podrà deixar l'Hospital Vall d'Hebron per seguir el tractament domiciliàriament.
Illa va ingressar dissabte passat 17 de gener a l'hospital, després d'un episodi de dolor a les cames, i preveu mantenir repòs fins, almenys, a finals d'aquesta setmana, tot i que està pendent de l'activitat del Govern.