Illa continua estable a l'UCI, "amb ànims" i pendent de l'accident a Adamuz (Còrdova)

Se sotmet a un TAC i a un cultiu mèdic per identificar les causes d'una possible infecció
BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, està estable, en procés de millora, "amb ànims", i connectat a l'actualitat, responent missatges, i pendent de l'accident ferroviari de diumenge a Adamuz (Còrdova), durant el seu ingrés a l'UCI a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Segons ha pogut saber Europa Press aquest dilluns, se li ha fet una tomografia axial computaritzada (TAC), i encara que "tot apunta" a que pateix un problema inflamatori, es requeriran més proves i més temps per determinar l'origen de la dolència del president.
Més enllà del TAC, s'ha fet un cultiu mèdic al president per poder identificar microorganismes causants d'una possible infecció bacteriana, i està prenent analgèsics i antibiòtic per un pic de febre que ha tingut.
El quadre clínic que presenta Illa, segons fonts mèdiques coneixedores, és "poc comú", tot i que no és estrany ni es refereix a una malaltia rara, per les dades que tenen fins ara, i demanen no especular sobre el seu origen.
Al llarg d'aquest dilluns se sabran més resultats de les proves diagnòstiques, i s'informarà, mitjançant un comunicat o una altra roda de premsa de l'equip mèdic que l'atén, del seu estat de salut.
El president va acudir dissabte a les urgències del centre en ambulància per dolor després de perdre força en alguns músculs de les cames, s'han descartat causes greus, i previsiblement estarà hospitalitzat unes 2 setmanes.