Illa, "consternat" pel presumpte assassinat masclista al districte de Sant Martí de Barcelona

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "consternat" pel que qualifica d'assassinat masclista d'aquest dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona, en el qual una dona va morir i, hores després, els Mossos d'Esquadra van detenir a un home.
"La violència contra les dones exigeix una resposta ferma, unitària i constant. No podem defallir en la lluita per erradicar-la", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Illa ha enviat el seu "més sentit condol als familiars i tot el meu suport als seus dos fills".