Illa considera "injustificable" la política aranzelària de Trump

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, considera "injustificable" la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, de posar aranzels i ha afegit que no és exagerat dir que el món ha entrat definitivament en una nova era.

"La decisió de posar aquests aranzels és, des del meu punt de vista, injustificable, des de qualsevol lògica econòmica, social, fins i tot geopolítica", ha expressat durant la recepció institucional als membres de la Conferència Sectorial de Justícia que ha tingut lloc aquest dijous en el Palau de la Generalitat.

Segons el seu criteri, posar un aranzel significa dividir, posar una frontera i suposa una reculada en termes econòmics i socials, en les seves paraules textuals, i arrossega al món a una guerra comercial.

Per això, ha anunciat que el Govern estarà al costat d'Europa, aliniat amb les decisions que ha pres el govern d'Espanya, "en forma d'un pla per protegir i reforçar els sectors afectats per aquestes decisions".

També ha recordat que el Govern ha convocat per dilluns que ve una taula de diàleg social i que aprofitaran les jornades de treball que estan previstes per a aquest divendres en el Santuari de Núria (Girona) per concretar i perfilar mesures que siguin complementàries i que vagin en la mateixa línia que les que ha pres Europa i el govern d'Espanya.