Illa considera un "èxit" la presència de Catalunya a la FIL de Guadalajara (Mèxic)

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest dimarts la Biblioteca Josep Maria Murià i Romaní a Mèxic, on ha manifestat que "la presència de Catalunya, i singularment de Barcelona, en la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic) ha estat un èxit", segons ha informat el Govern en un comunicat.
Part d'aquest èxit, segons Illa, ha estat gràcies als equips tècnics de Barcelona, així com al conjunt d'editors i agents editorials, "més de 120", que han participat.
El president ha assegurat que Catalunya s'ha mostrat amb "ambició i sense arrogància" i ha afegit que és important aprendre del que fan els altres, perquè la diversitat sempre és un estímul i una riquesa, en les seves paraules.
A més, ha recordat que dilluns es va signar un acord amb el Govern de Jalisco, on es recullen "diferents línies d'actuació", amb un territori amb situacions molt similars a les de Catalunya, en les seves paraules textuals, i ha valorat l'acord entre el Barcelona Supercomputing Center i la Universitat de Guadalajara com un pas avanci en la col·laboració mútua.
En la seva compareixença, Illa ha agraït "la labor per preservar la llengua" als auxiliars catalans a Mèxic quan Espanya era una dictadura, ja que la Biblioteca Josep Maria Murià i Romaní és la biblioteca de llengua catalana més important de tota Llatinoamèrica.
El president, que ha estat acompanyat durant la seva visita per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha dit que aquest viatge s'emmarca dins d'una estratègia "coordinada i coherent, que fixa les necessitats de presència al territori" a través de les delegacions del Govern i l'Agència de Turisme de Catalunya.