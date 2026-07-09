Illa considera que a Espanya existeix "un risc real d'involució" si el PP arriba a governar

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dijous que no tots els governs són iguals i que a Espanya existeix "un risc real d'involució" si el PP arriba a governar.
"Com pot ser que algú que pretén governar consideri un càncer les baixes laborals?", ha dit en al·lusió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el 50è aniversari de l'Assemblea de Barcelona de CCOO.
Illa ha assegurat que allà on governen "les forces més conservadores i extremistes, els treballadors i treballadores i les seves famílies viuen pitjor".
"EVITAR LA TERGIVERSACIÓ DEL PASSAT"
A més a més, ha destacat que les classes treballadores van ser un motor, la base de la lluita antifranquista i de la conquesta de la democràcia: "Cal fer memòria per evitar la tergiversació del passat per part dels extremismes".
Considera que els avenços socials i laborals coincideixen amb l'alineació de tres factors: democràcia, governs de progrés i sindicats forts, i "quan un d'aquests tres factors s'afebleix, les classes treballadores i el progrés del país es posen en perill".
El president ha assegurat que Catalunya crea oportunitats, ocupació i noves empreses durant un procés de regularització d'immigrants, per la qual cosa ha demanat no deixar-se portar "per discursos apocalíptics i per discursos de la por".
A l'aniversari de l'Assemblea de Barcelona de CCOO també hi han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz; el líder de CCOO, Unai Sordo, i la líder a Catalunya, Belén López.