Illa confia a revalidar el Govern central i defensa que "una millor Espanya és una millor Catalunya"

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat confiat a convèncer els espanyols per revalidar un Govern central socialista i ha defensat que "una millor Espanya és una millor Catalunya".

Així s'ha expressat en la seva arribada al Comitè Federal del PSOE, que se celebra a Ferraz, i on s'aprovaran les llistes, el programa i els comptes per a les eleccions del pròxim 23 de juliol. Illa ha assenyalat que els comicis "no van tant" de "vèncer la dreta" com de convèncer la ciutadania que la millor opció és un Executiu central que segueixi una política "entesa com un servei públic".

En aquest sentit, ha sostingut que aquesta legislatura ha estat "especialment complicada" per les circumstàncies en la qual s'ha hagut de governar, però s'han adoptat polítiques "a favor de la majoria".

"Això ho defensarem i reivindicarem durant aquesta campanya per a les eleccions del pròxim 23 de juliol", ha afegit el primer secretari dels socialistes catalans.

També ha afirmat que el PSC donarà suport als criteris que adopti el Comitè Federal sobre els llocs a les llistes com han fet sempre, mentre que s'ha mostrat optimista que els socialistes afrontin els comicis "units i convençuts" de reivindicar la seva tasca en el Govern central.