Illa confia a "fer efectiu" el traspàs als Mossos de ports i aeroports en menys de 8 mesos

Diu que Catalunya "ho pot fer molt millor" en renovables però que no és partidari del 'drill, baby drill'

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat aquest dimecres el seu compromís a convocar pròximament la Junta de Seguretat per acordar el traspàs de les competències d'ordre públic dels ports i aeroports catalans als Mossos d'Esquadra, i ha afirmat que intentaran "fer-ho efectiu" en menys de 8 mesos.

"Al País Basc, l'Ertzaintza ha trigat, des que es va traspassar aquesta competència, 8 mesos a fer-ho efectiu. Mirarem de fer-ho en menys temps", ha dit durant la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a una pregunta del president del grup d'ERC, Josep Maria Jové.

Illa ha assegurat que estan buscant data per celebrar la Junta de Seguretat "com més aviat millor", i ha traslladat el seu compromís que els Mossos hi participin i assumeixin el que l'anterior Govern va deixar en marxa en aquesta matèria, en les seves paraules.

Jové ha reclamat a Illa ambició i voluntat perquè, en la seva opinió, no cal ampliar el nombre d'efectius dels Mossos fins als 25.000: "L'Ertzaintza té les competències des del passat 3 de febrer, a què esperem nosaltres? El cos de Mossos d'Esquadra pot assumir la competència de ports i aeroports. Té prou recursos humans i materials", ha assegurat.

"Té vostè el meu compromís. Farem tan aviat com sigui possible la Junta de Seguretat i, a partir d'aquí, en el menor temps possible, assumirem aquestes competències", ha respost Illa.

ASSASSINATS A CATALUNYA

Sobre seguretat pública, Illa l'ha reivindicada com una "política d'esquerres", i ha afirmat que els últims casos d'assassinats a Catalunya són fets aïllats que han coincidit en el temps.

"Hi ha hagut una sèrie de fets aïllats que han coincidit en el temps, però a Catalunya qui la fa, la paga. I el cos de Mossos d'Esquadra està fent la seva feina i té tot el suport del Govern de Catalunya", ha dit, en resposta a una pregunta de Vox.

També ha suggerit a la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que vagi amb compte amb el seu llenguatge: "Catalunya no és racista. Vostè sí", ha dit a Orriols, que li havia preguntat --textualment-- fins quan robarà als catalans per donar-ho als menes.

"MÉS MERKEL I MENYS TRUMP"

Illa també s'ha referit a la política d'energia renovable del Govern, en resposta a la pregunta del president del PP al Parlament, Alejandro Fernández, i ha reconegut que Catalunya "ho pot fer molt millor" en aquesta matèria, però que espera poder fer un salt cap endavant important en aquesta legislatura.

També ha assegurat que la seva posició sobre les nuclears i les energies renovables s'acosta més a la de l'excancellera alemanya Angela Merkel que a la del president dels Estats Units, Donald Trump.

"Jo no soc de 'drill, baby, drill'. No sé si m'entén. Nosaltres som d'Europa. I a Europa, descarbonitzar. I deixi'm dir-ho d'una manera directa, Espero que no s'ho prengui malament: més Merkel i menys Trump. Més Merkel en tots els sentits. En matèria d'immigració i també en matèria de nuclears", ha afegit.