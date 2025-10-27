Illa confia en un bon acord per a Catalunya en finançament, però diu que no ve "de dos mesos"

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que negocien amb el Govern central un bon acord per a Catalunya en matèria de finançament i, tot i que afirma que el vol tancar com més aviat millor, ha afegit que no vindrà "de dos mesos".
Ho ha dit en una entrevista aquest dilluns de 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha augurat que, després d'aquest acord, Catalunya farà "un pas endavant, important, de gegant, i no trencarà Espanya".
Preguntat per si el model que presenti el Govern central respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que la comunitat que més aporti sigui la que més beneficiada es vegi amb el repartiment, ha respost: "Aquest acord respectarà el que jo vaig acordar amb Esquerra Republicana i serà un bon acord per a Catalunya".
Ha descartat avançar el càlcul dels ingressos de més que disposarà Catalunya amb el nou model, perquè fins que no estigui tancat, no el donaran a conèixer: "Haig de ser discret i, per descomptat, responsable en aquesta qüestió. Estem treballant. No és una qüestió senzilla".
ACORD EN HABITATGE
El finançament singular és la principal condició d'ERC per negociar amb Illa uns pressupostos, com també ho és el compliment dels acords en habitatge pels Comuns, amb qui Illa ha anunciat que han arribat un acord sobre la creació d'una unitat antidesnonaments.
Sense entrar en els detalls de la mesura, ha confirmat que aquesta tarda es produirà la signatura d'un acord sobre aquesta qüestió, en el qual participaran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
Els Comuns demanaven, a més d'aquesta condició, crear un registre públic de grans tenidors d'habitatge i desplegar una campanya informativa sobre la limitació de preus del lloguer a zones declarades tensiondes.
També en habitatge, Illa ha anunciat que la Generalitat adquirirà més habitatges d'InmoCaixa: "Ja hem comprat 2 paquets, i el 13 de novembre signarem un acord per comprar uns 170 habitatges més d'InmoCaixa, per un import de 150 milions d'euros, a Banyoles, Lleida i Mollet del Vallès".
A més, sobre la possibilitat de prohibir la compra d'habitatge amb finalitats especulatives, s'ha mostrat obert a estudiar --textualment-- qualsevol mesura per garantir el dret a l'habitatge: "Ja sé que tindré crítiques, però m'obro a estudiar-la. No és una qüestió senzilla ni òbvia", ha valorat.
PRESSUPOSTOS
Sobre els pressupostos, ha dit que els presentarà quan tingui tancat el suport dels seus socis --ERC i Comuns-- al projecte, cosa en la qual, ha assegurat, treballa, i que ha confiat tenir.
"Jo vull presentar uns comptes perquè surtin. I Catalunya necessita pressupostos. I jo estic treballant en aquesta direcció i complint els acords d'investidura", després d'afegir que el finançament singular està pendent abans d'abordar aquesta carpeta.