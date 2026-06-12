Illa confia aconseguir aquest any el suport al finançament i crida Junts a estar "on han d'estar"

Engegarà "en les pròximes setmanes" un grup de treball sobre la línia R1 de Rodalies
LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 12 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat optimista en que, en el que resta d'any, aconseguiran reunir els suports necessaris al Congrés dels Diputats per a l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, i ha cridat les forces polítiques catalanes, en referència implícita a Junts, a estar "on han d'estar", és a dir, donant-hi suport.
Ho ha dit en la 37a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell (Lleida) fins aquest divendres, i que reuneix empresaris del Pirineus i de Lleida.
"És un objectiu polític i espero que les formacions polítiques de Catalunya estiguin on han d'estar, que és defensant aquesta proposta", que el Govern va pactar amb el Govern central i ERC, i que suposaria un increment de 4.700 milions d'euros anuals a les finances de la Generalitat.
"Tenim l'objectiu polític de fer-ho realitat aquest any", ha insistit, i ha confiat que també es pugui aconseguir la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), que creu que respon a l'infrafinançament i la necessitat de recursos de les autonomies després de la crisi financera.
PRESSUPOSTOS AL PIRINEU
Preguntat pels pressupostos del 2026, Illa ha celebrat l'"estabilitat" que aportaran els comptes i que permetran el desplegament de les polítiques del Govern en infraestructures, sanitat o telecomunicacions a tot el territori, la qual cosa, ha detallat, al Pirineu suposarà un increment de les inversions a la regió del 50%.
S'ha referit a actuacions com la millora de l'N-260, el port de Comiols, un nou Hospital Comarcal a l'Alt Urgell i una residència a la Seu d'Urgell (Lleida) o el desplegament de la fibra òptica, a més del Pla de Pobles, en el qual ha destacat una inversió de 400 milions d'euros per a petits municipis.
INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
Illa també ha explicat que "en les pròximes setmanes" preveu posar en marxa un grup de treball per millorar la línia R1 de Rodalies, que recorre la costa del Maresme (Barcelona) i està exposada a l'erosió del mar i la climatologia.
També ha dit que avançaran en el desdoblament de l'R3, el nou túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari: "Són 5 inversions que permeten dibuixar la infraestructura ferroviària que necessita Catalunya per al segle XXI".
CONTEXT INTERNACIONAL
En línia amb la temàtica de la jornada empresarial, ha abordat els principals reptes que les economies europees afronten davant el context internacional actual, que ha considerat que viu un canvi d'època en termes econòmics, geopolítics, ambientals i tecnològics, marcat per les amenaces militars de Rússia, les econòmiques de la Xina, i les polítiques dels Estats Units.
Davant aquest escenari, ha sostingut que Catalunya ha d'apostar per una Europa que ha de "guanyar personalitat política" i per ser present al món, a més d'encertar en les qüestions de fons que marcaran la política econòmica les pròximes dècades.
Entre aquestes qüestions, ha citat temes com l'energia, sobretot la renovable, terreny en el qual diu que Catalunya té un recorregut de millora obvi; les infraestructures; el sector de la seguretat i la defensa, en què ha d'estar present; l'agroalimentari, "clau per a l'autonomia estratègica d'Europa"; el logístic; el tecnològic; el sanitari, i el turístic.