Illa condemna el tracte de Ben-Gvir als detinguts de la Flotilla i estudia mesures amb el Govern

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condemnat el tracte del ministre ultra israelià Itamar Ben-Gvir increpant els activistes de la Flotilla a Gaza detinguts per Israel, entre els quals hi ha espanyols, i ha afirmat que estan en contacte amb el Ministeri d'Exteriors per prendre "les mesures adequades".
"Condemno rotundament el comportament del ministre d'Israel Ben-Gvir. És inacceptable que el Govern israelià vulneri els drets i la dignitat dels integrants de la Flotilla, alguns d'ells catalans", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimecres.
En la missió humanitària a Gaza de la Global Sumud Flotilla hi ha 18 membres catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac (Barcelona) i membre de la direcció dels Comuns, Laura Campos, i un membre dels Bombers de la Generalitat.