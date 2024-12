Illa es compromet a recollir les conclusions del fòrum contra el racisme de la Unesco

Collboni reivindica les ciutats com motors de la "convivència en diversitat"

BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dimarts el seu "compromís" i el de l'executiu català de participar activament en el quart Fòrum Global contra el Racisme i la Discriminació que la Unesco celebra a Barcelona i, textualment, recollir les propostes i les iniciatives que es formulin.

Ho ha dit en l'obertura del fòrum global, que es desenvolupa al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) aquest dimarts i dimecres, i ha reivindicat que "Catalunya vol ser un referent en la defensa dels drets humans a escala europea i mundial".

En una sala amb desenes d'assistents, Illa ha destacat la col·laboració que Catalunya manté amb la Unesco i que, segons ell, es continuarà enfortint perquè "el món necessita més que mai institucions, referents i models de societat que ens facin mantenir l'esperança i l'optimisme".

"La convivència entre diferents és molt més que possible, és imprescindible per conservar el nostre món i la humanitat", ha dit Illa.

El president català ha advertit que "les actituds racistes i intolerants no són espontànies", i ha citat com l'arrel d'aquests fenòmens, textualment, la ignorància i la falta d'educació, les mentides i les desigualtats socials.

COLLBONI: MÉS DE 300 IDIOMES A BARCELONA

Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat el paper de les ciutats a l'hora de projectar en el futur la "convivència en diversitat". Urbs que, apunta, poden generar identitats col·lectives davant posicions de resistència ancorades en un passat que sovint està mitificat, textualment.

L'alcalde ha posat l'exemple de Barcelona on, entre els seus 1,7 milions de veïns, hi ha més de 400.000 persones provinents de 180 nacionalitats que, a més del català i el castellà, parlen més de 300 llengües: "Aquesta és la diversitat de la ciutat de Barcelona i que segurament comparteix amb moltes ciutats del món".

Amb això, Collboni ha lligat la lluita contra el racisme amb combatre les desigualtats econòmiques perquè, a parer seu, el racisme perpetua les desigualtats i les discriminacions, afectant milions de persones en l'accés als seus drets.

PARTICIPANTS EN L'OBERTURA DEL FÒRUM

Entre els assistents, hi han estat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i l'exministre i ambaixador delegat permanent d'Espanya a la Unesco, Miquel Iceta, entre d'altres.

També hi havia la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugenia Gay, la sotsdirectora de Ciències Socials de la Unesco, Gabriela Ramos, el premi Nobel de Literatura Wole Soyinka i, per via telemàtica, la vicepresidenta de Colòmbia, Francia Márquez.