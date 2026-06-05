Illa es compromet a "posar la directa" després de mig mandat i prioritza el finançament, el FLA i l'amnistia

Sobre els pactes d'investidura amb ERC i els Comuns: "S'ha complert, o s'està complint"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat els membres del Govern a "posar la directa" en el que queda de mandat, a pocs mesos d'arribar-ne a l'equador, i ha situat entre les principals prioritats en l'acció de l'executiu aconseguir la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), l'aprovació del nou model de finançament de les comunitats autònomes i l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia.
Ho ha apuntat aquest divendres en l'obertura de les V Jornades Directives de la Generalitat a l'Espai Bital de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que reuneix els alts càrrecs de les conselleries del Govern i els directius de les empreses públiques de la Generalitat, en què també hi han assistit els consellers de Presidència, Albert Dalmau; Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; UE i Acció Exterior, Jaume Duch; i Esports, Berni Álvarez.
Illa ha afirmat que al llarg d'aquest mandat s'han fet moltes coses però que n'hi ha "moltes de pendents" i, fent balanç dels prop de dos anys de legislatura, ha situat les prioritats polítiques per al que resta de mandat.
Per això, ha reclamat als directius de la Generalitat "posar la directa" i col·locar la cinquena o sisena marxa per complir amb els compromisos d'investidura pendents i amb les diferents iniciatives del Govern, i no canviar-les fins al final de la legislatura, ha dit.
"Demano que posem la directa. Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar. Reformar tot el que hem de reformar, i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests últims anys", ha insistit.
"EN MESOS"
Entre els objectius polítics que ha dibuixat Illa hi ha la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, dos elements que ha situat com "importants" per a les finances de la Generalitat.
Respecte al primer àmbit, ha sostingut que, si s'aprova, permetria a la Generalitat estalviar 18.000 milions d'euros i reduir un 20% el seu deute després d'un sobreendeutament de les comunitats autònomes que ha atribuït a l'"infrafinançament".
I sobre el segon, ha reivindicat la proposta acordada amb el Govern i ERC: "En menys de 2 anys hem posat negre sobre blanc un projecte de finançament. Factible, viable, que no deixa ningú enrere, que redueix diferències entre comunitats autònomes".
Aquests dos moviments polítics, ha afirmat, s'han de produir "en mesos", juntament amb un tercer objectiu que creu que no depèn de la política, com és l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia, que diu que servirà per concloure el procés de normalització política d'aquests últims anys.
L'"ESTABILITAT" DELS PRESSUPOSTOS
Tot això es produirà, segons el president, en un "horitzó molt potent d'estabilitat" després de la previsible aprovació definitiva dels pressupostos catalans per al 2026 al juliol, que ha afirmat que permetran al Govern treballar amb més agilitat i comoditat.
S'ha pogut arribar a aquest acord sobre els comptes públics, ha defensat Illa, perquè compleixen els seus compromisos d'investidura: "S'ha complert, o s'està complint, el que ens vam comprometre a fer".
Ha sostingut que no només compleixen amb els pactes d'investidura, sinó amb els compromisos propis de l'executiu en diversos àmbits, i ha citat polítiques com el Pla de Barris, la política d'habitatge, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, les inversions en centres hospitalaris, entre altres mesures.
No ha fet referència, al llarg de la seva intervenció, a la crisi en l'educació, després del 'no' aquest dijous dels docents en la consulta després del preacord dels sindicats amb el Govern.