Illa es compromet a estudiar prohibir els avançaments de camions a l'AP-7

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès amb la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, a estudiar la seva proposta de prohibir els avançaments de camions a l'AP-7, a més d'obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret.
"La proposta que vostè em fa, l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP-7", ha reconegut el president aquest dimecres en la sessió de control al Govern del Parlament, i ha dit que ja han començat a estudiar mesures en aquest sentit, tot i que la titularitat és de l'Estat.
Albiach ha afirmat que l'AP-7 "s'ha convertit en una sala d'espera sobre rodes" en ser una via col·lapsada i insegura, i ha lamentat que sigui una de les autopistes amb més sinistralitat d'Espanya.
Pels Comuns, demanar a la població renunciar al cotxe "no és cap solució" per l'estat actual de Rodalies, i ha criticat l'alliberament dels peatges d'aquestes vies sense alternatives de manteniment i que no s'hagi accelerat el transport de mercaderies per ferrocarril.
Illa ha reclamat una reflexió col·lectiva als membres del Parlament sobre l'alliberament dels peatges a l'AP-7: "Potser ens vam equivocar quan alegrement tots demanàvem fora peatges", tot i que no ha dit si el que proposa és que es tornin a instal·lar.