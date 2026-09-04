Illa es compromet a continuar ajudant Ucraïna: "Ens estan defensant a nosaltres"

Interromp la seva visita a la missió humanitària de sor Lucía Caram per un bombardeig
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès aquest divendres, en una atenció als mitjans abans de finalitzar el seu viatge institucional a Kíiv (Ucraïna), a continuar brindant suport des del Govern a Ucraïna, en àmbits com l'ajuda humanitària, l'atenció sanitària i l'acollida d'afectats per la guerra.
"Defensant-se ells, ens estan defensant a nosaltres, i el mínim que podem fer és continuar aquest esforç de cooperació", ha reflexionat, després de visitar juntament amb sor Lucía Caram el destacament 10 de la Guàrdia Fronterera d'Ucraïna, amb el qual el convent de Santa Clara col·labora mitjançant l'enviament d'ambulàncies, vehicles i material mèdic des de Catalunya.
El president ha reconegut la tasca de Caram i el seu equip, i ha subratllat que és una ajuda "que arriba on ha d'arribar", que és a persones que es juguen la vida per defensar els valors d'Europa, ha dit.
Per la seva banda, Caram ha agraït la implicació de la Generalitat, i ha advertit que el conflicte a Ucraïna no ha acabat: "Sembla que el món s'ha oblidat d'Ucraïna, però el que no podem permetre és que Europa s'oblidi d'Ucraïna, perquè és la frontera d'Europa. Ells s'estan deixant la vida per nosaltres".
EXPLOSIÓ AL CENTRE DE KÍIV
Illa i Caram han explicat que durant la seva visita han sentit una explosió que ha afectat una de les casernes de la Guàrdia Fronterera, per la qual cosa l'han hagut d'interrompre: "Ara començaran a entrar els ferits i cal que els que ens estaven rebent vagin a atendre", ha explicat Caram.
En un missatge posterior a X recollit per Europa Press, Illa ha condemnat l'atac aquesta tarda d'un dron rus prop de la catedral de Santa Sofia, al centre de Kíiv: "És una escalada inacceptable que amenaça la població civil, el patrimoni i els esforços per assolir la pau. La defensa d'Ucraïna també és la defensa d'Europa".
ONG QUE TREBALLEN SOBRE EL TERRENY
Abans d'aquesta visita, Illa s'ha reunit amb el coordinador de l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris a Ucraïna, Mattias Schmale, han abordat la situació humanitària i han signat una declaració conjunta sobre l'ajuda de 800.000 euros que la Generalitat va aportar al fons humanitari de l'ONU per a Ucraïna al maig.
També s'ha reunit amb els responsables de diverses ONG que treballen a Ucraïna: Danish Refugee Council (DRC), Save Ukraine, Charitable Foundation Angels of Salvation (AOS), Relief Coordination Centre (RCC) i Polish Humanitarian Action (PAH).
57,7 MILIONS DES DEL 2022
Segons dades del Govern, la Generalitat ha destinat, des de l'inici de la invasió russa, 57.7 milions d'euros de suport a Ucraïna en diversos àmbits, principalment en assistència sanitària amb 38,9 milions entre 2022 i 2024, i el sistema sanitari català ha atès 114 pacients ucraïnesos.
Al maig, el Govern es va comprometre a consolidar aquest suport, que s'ha concretat amb diversos acords durant aquest viatge institucional amb les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv; i l'aportació de 800.000 euros al fons humanitari de les Nacions Unides.
També s'ha acordat engegar un programa de formació especialitzada a professionals ucraïnesos per tractar lesions derivades de la guerra, i el projecte CURA (Catalonia-Ukraine Resilience Alliance) amb 200.000 euros per reforçar les necessitats energètiques i institucionals del país.
VIATGE INSTITUCIONAL
Amb la visita a la missió humanitària que impulsa Caram, Illa tanca un viatge institucional de amb prou feines 48 hores a Kíiv, en què ha reforçat les relacions institucionals amb diverses regions del país, ha explorat vies de col·laboració per a la reconstrucció del país i ha visitat projectes humanitaris i sanitaris en els quals Catalunya contribueix.
Durant el viatge, que ha compartit en gran part amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski; amb el seu ministre d'Afers Exteriors, Andrí Sibiha; el president del Parlament ucraïnès, Ruslan Stefantxuk, i el director general de la Federació d'Empresaris d'Ucraïna, Illichov Ruslan Volodymyrovych, entre altres representants institucionals.
Té previst desplaçar-se aquest mateix divendres fins a la zona fronterera amb Polònia, i des de Varsòvia volarà aquest dissabte de tornada a Catalunya.