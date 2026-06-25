Illa es compromet a accelerar "totes les capacitats de Catalunya" durant el que resta de mandat

David Zorrakino - Europa Press
Diu que la situació de l'economia catalana "és molt bona, i si no, s'hi acosta molt"
BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que és moment d'"accelerar i activar definitivament totes les capacitats de Catalunya", ha promès fer-ho des del Govern durant la resta del mandat, i creu que passa per executar els nous pressupostos i planificar econòmicament la següent dècada.
Ho ha dit aquest dijous en la Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025 que impulsa el Consell General de Cambres de Catalunya, amb el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i també hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull, i els consellers d'Economia, Empresa, i Igualtat: Alícia Romero, Miquel Sàmper i Eva Menor.
"Algú pot pensar que el context d'incertesa i canvi global que vivim convida a replegar-nos, a observar els riscos sense sortir de casa. Tot el contrari, des del meu punt de vista", segons Illa.
"Com diu la dita, no deixarem de sembrar per por dels ocells", ha defensat el president, que situa un doble horitzó per abordar.
DUES PRIORITATS
La seva primera prioritat és executar en els dos anys que resten de mandat "fins l'últim euro del pressupost més expansiu que ha tingut mai Catalunya", que previsiblement aprovarà de manera definitiva el Parlament.
En paral·lel, la segona prioritat és posar el focus en la següent dècada, i per això considera clau el Pacte Nacional per a la Indústria, apostar per la innovació i les inversions i, essencialment, reduir desigualtats: "Perquè una societat desigual no és competitiva".
POLÍTICA D'HABITATGE
Una de les principals preocupacions dels catalans i motiu principal de desigualtat, ha continuat Illa, és l'accés a l'habitatge: "La desigualtat es diu, no exclusivament, però sí bàsicament, accés a l'habitatge", per la qual cosa ha defensat els esforços del Govern en aquest àmbit.
Els ha resumit en més oferta, més agilitat, més ajuts, més control i més acords: més oferta pels plans de construcció de 50.000 habitatges protegits (VPO) i el pla per mobilitzar sòl per construir fins a 210.000 habitatges; i més agilitat amb la simplificació de tràmits perquè els operadors puguin construir "més ràpid".
En el capítol de més ajuts, ha reivindicat els plans per als joves de l'Institut Català de Finances (ICF); i més control en el compliment de la llei d'habitatge i els topalls de preus: "Fer-ho sense anar en detriment de fomentar l'oferta"; i més acords amb els promotors, els municipis i les entitats per a la cessió de sòl i habitatges en desús.
RISC D'INVOLUCIÓ
Illa ha assegurat, d'acord amb l'informe del Consell de Cambres, que la situació de l'economia és bona: "Podríem fins i tot dir, sense por a exagerar, que és molt bona, i si no, s'hi acosta molt", i que no és fruit de la casualitat.
Ho ha atribuït al fet que, quan va arribar a la presidència, es va substituir "una etapa de paràlisi per una etapa d'avenç i de cohesió" i que, ara, Catalunya torna a exercir el lideratge sense complexos, sense demanar permís, i amb responsabilitat.
Aquest lideratge passa, segons ell, per generar prosperitat i que sigui compartida: "Garantir el dret a l'habitatge i l'ampliació de l'Aeroport són dues cares de la mateixa ambició per una Catalunya pròspera per a tothom".
També considera que l'aposta per l'ambició s'ha de fer des de l'excel·lència i sent fidel als valors, i sense caure en les promeses o les solucions fàcils que fan altres: "Tan només busquen culpables, moltes vegades, o gairebé sempre, acusant els més vulnerables", i ha cridat a l'esperança sense ignorar els perills d'involució que, assegura, són certs.