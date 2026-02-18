Illa comparteix amb ERC que la crisi en Rodalies "aconsella donar prioritat" al consorci d'inversions

Kike Rincón - Europa Press
Assegura que es deixarà "la pell" perquè s'aprovin Pressupostoss per 2026
BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que comparteix amb ERC que la crisi de Rodalies "aconsella donar prioritat" a l'acord per crear un consorci d'inversions, que garanteixi que les inversions de l'Estat s'executen a Catalunya, i que és una de les condicions dels republicans per negociar Pressupostos.
En una entrevista aquest dimarts de TV3, Catalunya Ràdio i 3Cat recollida per Europa Press, ha assegurat que els republicans està posant "èmfasis" en aquest punt de l'acord d'investidura, a més d'haver anunciat que retiraven la proposició de llei en el Congrés perquè Catalunya recapti l'IRPF i intentaran aconseguir-ho mitjançant esmenes a la llei del nou model de finançament.
"És un plantejament que jo crec que és veritat", ha insistit Illa en al·lusió al consorci d'inversions, i ha afegit que s'havia pactat aquesta qüestió en la Comissió Bilateral amb l'Estat però no s'havia desplegat, textualment.
Sobre la petició d'ERC al PSC per ajudar al fet que avanci la recaptació de l'IRPF --una altra de les condicions dels republicans per negociar els comptes--, Illa ha detallat que té "converses fluïdes" amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i que sap del seu compromís de complir els pactes d'investidura.
LLEI DEL NOU FINANÇAMENT
Ha desitjat que el Govern central presenti "al més aviat possible" la llei del nou model de finançament, i també ha instat a totes les formacions catalanes a defensar la proposta que s'ha posat sobre la taula des de l'Executiu central.
En ser preguntat per si el PSOE i Junts ja estan negociant les esmenes a aquesta futura llei, el president de la Generalitat ha respost que "quan arribi el moment" tindran tots les negociacions que facin falta.
COMPRA ESPECULATIVA D'HABITATGE
Illa ha subratllat que es deixarà "la pell" per tirar endavant els Pressupostos de la Generalitat per 2026, i ha destacat que el Govern està intensificant les converses amb els Comuns, i espera poder fer-ho també amb altres grups en els propers dies, en al·lusió als republicans.
Sobre la petició dels Comuns de prohibir la compra especulativa d'habitatge, ha assegurat que els acords als quals arribin "respectaran el marc legal vigent", i ha reiterat que al seu Govern no li tremolaran les cames per prendre decisions per preservar el dret a l'habitatge.
Illa no ha concretat si Catalunya tindrà una llei que prohibeixi les compres especulatives abans que acabi l'any, però ha mostrat predisposició a fer "coses que siguin viables i jurídicament solvents" en aquest sentit.