Illa compareixerà la setmana vinent en el ple del Parlament per la pesta porcina

El ple celebrarà la votació final del projecte de llei per regular el lloguer de temporada
BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en el ple del Parlament de la setmana vinent per donar explicacions sobre la gestió del Govern davant la crisi de la pesta porcina africana (PPA).
Fonts parlamentàries han explicat aquest dimarts que encara no se sap quin dia i a quina hora serà la compareixença, que se substanciarà després que el president ho demanés motu proprio la setmana passada.
En la Junta de Portaveus, Junts ha proposat que es votés en ple una proposta de resolució sobre la PPA, però s'ha acordat per votació que es faci en comissió parlamentària.
A més a més, el PP i Vox s'han mostrat partidaris de celebrar un ple monogràfic la setmana vinent sobre la PPA, tot i que encara no han registrat la sol·licitud, i no han comptat amb prou suport perquè la proposta tiri endavant, segons han explicat les mateixes fonts.
REGULACIÓ DEL LLOGUER DE TEMPORADA
En el ple de la setmana vinent també se celebrarà el debat final del projecte de llei per regular el lloguer de temporada, després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hagi avalat el text, a petició del PP i Junts.
A més a més, també se celebrarà el debat final del projecte de llei d'ordenament d'equipaments comercials i fires i de la proposició de llei dels drets de les persones LGTBI, i la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, presentarà el seu informe anual a l'hemicicle.
La Mesa del Parlament ha admès a tràmit una proposició de llei per regular la donació del cos a la ciència, i una altra proposició de llei del PSC via lectura única perquè els funcionaris de presó tinguin el reconeixement d'agents de l'autoritat, que té esmenes a la totalitat d'ERC, els Comuns i la CUP.