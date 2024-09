Illa compareixerà al Parlament aquest dijous per informar sobre la composició del nou Govern

BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà aquest dijous a petició pròpia davant el ple del Parlament per informar sobre la composició i les prioritats del nou Govern, han informat aquest dimarts fonts parlamentàries.

El ple començarà a les 9.00 hores amb la voluntat que es desenvolupi durant el matí, sense haver d'allargar la sessió a la tarda.

Després de la intervenció d'Illa, els grups parlamentaris tindran 10 minuts de rèplica cadascun, amb l'opció de contrarèplica del president català i una altra resposta de cinc minuts per partit.

En el ple, també s'abordarà l'aprovació del decret per atorgar un suplement de crèdit als pressupostos del 2023 amb un màxim de 142 milions d'euros addicionals per garantir l'activitat regular del sistema de salut, amb una intervenció prèvia de 5 minuts per grup parlamentari.

COMISSIONS PARLAMENTÀRIES

El ple també tractarà la constitució formal de les comissions parlamentàries, una per cadascuna de les 16 conselleries de la Generalitat, tot i que la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica es desdoblarà per separar Transició Ecològica, d'una banda, i Territori i Habitatge, per l'altra.

Cada comissió estarà formada per 18 membres, repartits de manera proporcional per la grandària de cada grup parlamentari al Parlament: 5 del PSC, 4 de Junts, 2 del PP, 1 de Vox, 1 dels Comuns, 1 de la CUP i 1 d'Aliança Catalana com a grup mixt.