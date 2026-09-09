Illa compareixerà al Parlament el 23 de setembre per informar sobre el programa PISA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el dimecres 23 de setembre, a partir de les 9 hores, en el ple del Parlament per informar sobre l'error en la mostra que va excloure Catalunya de l'informe PISA.
La Junta de Portaveus de la cambra catalana ha aprovat la sol·licitud de compareixença a petició pròpia feta per Illa a més de la resta de peticions que estaven sobre la taula per part dels grups de l'oposició.
Illa podrà comparèixer sense límit de temps en el ple, no està previst que ho faci la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i els grups disposaran de 15 minuts per respondre i d'un segon torn de 5 minuts.