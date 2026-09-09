Illa compareixerà al Parlament per informar sobre l'error del programa PISA

La Mesa acorda tramitar per urgència la proposta de reforma del Reglament del Parlament
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el dimecres 23 de setembre, a partir de les 9 hores, en el ple del Parlament per informar sobre l'error en la mostra que va excloure Catalunya de l'informe PISA.
La Junta de Portaveus de la cambra catalana ha aprovat la sol·licitud de compareixença a petició pròpia feta per Illa a més de la resta de peticions que hi havia sobre la taula per part d'altres grups, entre els quals ERC, Junts, els Comuns Vox i la CUP.
Illa podrà comparèixer sense límit de temps en el ple, no està previst que ho faci la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i els grups disposaran de 15 minuts per respondre i d'un segon torn de 5 minuts.
La compareixença del president de la Generalitat serà l'únic punt de l'ordre del dia d'aquesta sessió plenària i tindrà lloc una setmana abans del debat de política general al Parlament, previst els dies 29 i 30 de setembre i l'1 d'octubre.
REFORMA DEL REGLAMENT
Per la seva banda, la Mesa ha acordat tramitar per via d'urgència la proposta de reforma del Reglament del Parlament que van presentar al juliol el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, amb la qual es volen dotar d'instruments normatius per adaptar-se a les exigències de la societat actual i blindar amb rang legal les sancions contra els discursos d'odi.
També ha aprovat, a petició del PSC i ERC, que es tramiti pel procediment d'urgència el projecte de llei de regulació de la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya.