Illa compareixerà dimecres a la tarda al Parlament per explicar els canvis en el Govern

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà dimecres a la tarda al Parlament per informar sobre els canvis en el Govern després del nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo.
Després de la Mesa i la Junta de Portaveus, s'ha acordat que la compareixença es faci al marge del debat de la proposició de llei de les cambres de comerç catalanes i del Consell General de Cambres, que s'ha posposat perquè els Comuns i la CUP l'han portat al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
La Mesa també ha tramitat el projecte de llei de regulació de la prestació del servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a Catalunya i ha rebut la memòria 2025 del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca).
A més a més, ha pres nota de la petició del PP a la Mesa perquè es rebi la selecció espanyola al Parlament després de guanyar el Mundial, i de Vox perquè se'ls rebi i se'ls atorgui la Medalla d'Or del Parlament.
VIA LAIETANA
La Junta de Portaveus també ha aprovat una declaració sobre la Prefectura de la Via Laietana, signada per Junts, ERC, els Comuns i la CUP, que expressa el seu rebuig a mantenir l'edifici com a dependència policial de l'Estat, en què es demana restituir-ne la titularitat a la Generalitat, i reclamen transformar-lo en un centre d'interpretació de la repressió política i de la tortura.
Malgrat que el text s'ha aprovat per majoria simple, el PSC s'ha abstingut i no ha aconseguit la majoria necessària de dos terços per ser llegida en el ple.