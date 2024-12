Illa compareixerà al Parlament per explicar els acords de la Junta de Seguretat

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el dimecres 18 de desembre a la tarda en el ple del Parlament per explicar els acords de la Junta de Seguretat, que es va celebrar dijous passat i a la qual va assistir el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Segons informen fonts parlamentàries aquest dimarts, la petició de Junts, ERC, els Comuns i la CUP s'ha aprovat per unanimitat a la Junta de Portaveus, per la qual cosa Illa compareixerà en l'últim ple de l'any per explicar aquests acords i l'estratègia política de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública.

Entre els acords, figuren la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al Sistema d'Emergències de Catalunya 112, i impulsar una comissió per passar dels 22.000 agents de Mossos d'Esquadra autoritzats als 25.000 l'any 2030.

Illa no té límit de temps per comparèixer ni per contestar als grups, que disposen de 10 minuts per intervenir i 5 per a les rèpliques.

DEBAT MONOGRÀFIC I ALTRES TRÀMITS

També es durà a terme en el pròxim ple la segona part de la lectura única de la llei sobre fiscalitat del Hard Rock.

Així mateix, s'ha establert que el debat monogràfic sobre emergències tingui lloc en el primer ple del 2025, l'última setmana de gener.

A més, s'ha admès a tràmit dues proposicions de llei de Junts sobre habitatges d'ús turístic i la modificació de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge per regular el lloguer d'habitatges subscrits per temporada i arrendament d'habitacions, que hauran de passar per la Junta de Portaveus.