Illa compareixerà el 18 de març al Parlament i el dia 20 es debatran i votaran els pressupostos

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà dimecres vinent dia 18 de març a la 15 hores al Parlament "per la situació de col·lapse" a Catalunya, a proposta de Junts, dos dies abans del ple en què es debatrà i es votarà el projecte de pressupostos del 2026.
Segons han explicat fonts parlamentàries aquest dimarts, el ple de la setmana vinent començarà dimarts a la tarda amb el debat i la votació de les lleis de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans i d'Emergències Mèdiques.
Dimecres, la sessió de control al president i al Govern començarà excepcionalment a les 11.30 --habitualment se celebra a les 9-- per una qüestió d'agenda del Govern, que assistirà a la inauguració del Saló de l'Ensenyament.
DEBAT SOBRE PRESSUPOSTOS
El divendres dia 20 se celebrarà el debat i la votació del projecte de pressupostos de la Generalitat del 2026, a més de les esmenes a la totalitat presentades pels grups de Junts, ERC, el PP, Vox, la CUP i AC, és a dir, tots els grups excepte el PSC-Units i els Comuns.
El Govern exposarà el projecte a la cambra sense límit de temps, i posteriorment els grups que han presentat esmenes a la totalitat disposaran de 30 minuts per exposar la seva posició.
El ple també debatrà i votarà divendres --previsiblement ja a la tarda-- el projecte de llei d'acompanyament als pressupostos, el de mesures fiscals i financeres, que l'executiu d'Illa també presentarà davant els grups.
Si les esmenes a la totalitat prosperen, el projecte de comptes quedarà rebutjat.