Illa, "commocionat" per les morts en l'incendi de Los Gallardos (Almeria)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "commocionat" per les víctimes mortals en l'incendi de Los Gallardos (Almeria), les darreres informacions governamentals del qual situen en 11 els morts i en vuit els ferits, quatre d'ells greus.
Illa ha enviat el seu condol a les famílies de les víctimes i ha desitjat una "ràpida recuperació" als ferits, a més d'enviar la seva solidaritat i suport als municipis afectats, ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
"Catalunya està amb Andalusia en aquests moments tan difícils", ha afegit.