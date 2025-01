Illa començarà a Canàries a finals de gener les seves visites per les comunitats autònomes

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que iniciarà a Canàries l'últim cap de setmana de gener la seva ronda de visites per les comunitats autònomes per explicar "la seva visió d'Espanya, que és la defensa d'una Espanya plural i diversa".

En una entrevista aquest diumenge a 'El País' recollida per Europa Press, Illa ha assegurat que el finançament singular que defensa per a Catalunya "no busca cap privilegi", i ha afegit que, segons ell, tots busquen una renovació del sistema de finançament autonòmic perquè, adverteix, falten recursos per sostenir l'estat de benestar.

"Estem parlant de recursos per finançar serveis bàsics, no per fer carreteres. Llavors m'agradaria que, en lloc de criticar, de fer soroll, els altres posessin damunt de la taula la seva proposta. Nosaltres n'hem fet una que no perjudica ningú", ha expressat.

"COMPLIREM"

Illa ha reiterat, textualment, els seus compromisos amb ERC per aconseguir un finançament singular, i ha remarcat la seva intenció que la Generalitat recapti tot l'IRPF el 2026: "És un termini de temps exigent que complirem".

Amb això, ha criticat "tots els que practiquen una política de deslleialtat fiscal", en al·lusió a diverses comunitats autònomes governades pel PP que han rebaixat impostos, i ha insistit que no critica un territori o uns ciutadans, sinó una política, la faci qui la faci, textualment.

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

Preguntat sobre la possibilitat que no s'aconsegueixi pactar uns pressupostos de la Generalitat per al 2025, Illa ha opinat que es pot governar sense comptes, encara que ha subratllat que "amb tota claredat és millor tenir-los".

"Com més inestabilitat vulguin instal·lar els altres, més certeses donarà aquest govern. Catalunya no s'aturarà. És la nostra responsabilitat i nosaltres som un govern responsable. Que cadascú assumeixi la seva responsabilitat", ha dit.