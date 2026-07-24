Illa comença aquest dissabte un viatge institucional al Vietnam i Singapur

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Salvador Illa, comença dissabte un viatge al Vietnam i Singapur per "posicionar Catalunya com un aliat comercial" de tots dos països i impulsar les relacions institucionals amb el sud-est asiàtic, en el primer viatge d'un president català a tots dos estats.
Durant el viatge, que s'allargarà fins dijous vinent, Illa visitarà tres ciutats del Vietnam (Hanoi, Ciutat Ho Chi Minh i Da Nang) i Singapur amb un programa amb dos àmbits principals: fomentar les relacions comercials i reforçar la col·laboració institucional amb tots dos països, informa el Govern en un comunicat aquest divendres.
El Govern vol diversificar mercats i promoure les exportacions i la internacionalització de les empreses catalanes, a més de "presentar el potencial" de Catalunya per atreure inversions del mercat asiàtic.
El president mantindrà trobades d'alt nivell amb les institucions de tots dos països: a Hanoi, es reunirà amb el viceprimer ministre del Vietnam, Pham Gia Tuc, mentre que a Singapur es reunirà amb el primer ministre, Lawrence Wong.
ESTRATÈGIA ÀSIA
El viatge s'emmarca en l'Estratègia Àsia aprovada pel Govern per al període 2025 i 2030, que fixa el full de ruta per aprofundir en les relacions amb el continent asiàtic, una "prioritat estratègica" per la Generalitat (és el tercer viatge d'Illa al continent després dels de l'any passat al Japó, Corea i la Xina).
Tant el Vietnam com Singapur, que en els últims anys han signat acords de lliure comerç amb la Unió Europea, són per la Generalitat dos dels països que ofereixen "més" oportunitats de col·laboració comercial, industrial, tecnològica i acadèmica.