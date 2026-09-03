Illa i Collboni es reuneixen amb Zelenski a Kíiv

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han reunit aquest dijous a Kíiv amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, a l'oficina presidencial.
Fonts del Govern han explicat que Illa ha traslladat a Zelenski "el compromís i la solidaritat" de Catalunya amb la resistència del poble ucraïnès i la voluntat de reforçar el suport a Ucraïna davant la guerra amb Rússia.
Han abordat la situació actual de la guerra i el president li ha transmès la "condemna enèrgica" als atacs contra civils de les últimes setmanes i dies, en una trobada que ha durat uns 40 minuts.
Els han acompanyat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; la tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, i l'encarregat de negocis de l'Ambaixada d'Espanya a Kíiv, Antonio Santamaría.
Illa i Collboni han arribat aquest mateix dijous a Kíiv cap a les 13 hores (hora d'Ucraïna) després d'un viatge nocturn amb tren des de la localitat fronterera de Chelm (Polònia).
SUPORT A L'INGRÉS A LA UE
Illa ha compartit amb Zelenski les iniciatives del Govern i de la societat civil catalana en suport a Ucraïna, com l'enviament d'ajuda humanitària des de l'inici del conflicte, la cooperació en l'àmbit sanitari i els acords de cooperació que aquest mateix dijous ha signat el president amb les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv.
També ha expressat la seva defensa dels "valors europeus democràtics", el suport a la integració d'Ucraïna a la Unió Europea i que està a favor que les institucions europees facin servir els actius russos congelats per augmentar el suport a Kíiv.
En unes declaracions aquest dijous en arribar al país, Illa ha explicat el sentit d'aquest viatge institucional: "El futur d'Ucraïna és el futur d'Europa, i Catalunya, un país profundament europeista, és aquí justament per remarcar-ho. No es defensen només a si mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots els europeus".
EL CONVIDA A BARCELONA
La trobada, transmeten aquestes mateixes fonts, no constava a l'agenda oficial i no s'havia compartit que es produiria, entre altres motius, per la situació "complicada" al país arran dels últims bombardejos, però no s'ha improvisat i ha estat fruit de la voluntat de les dues parts que es produís.
No és habitual que Zelenski rebi a Kíiv dirigents que no siguin caps d'estat o primers ministres, explica el Govern i, de fet, Illa és el primer president autonòmic que visita Ucraïna des de l'inici de la guerra, i un dels primers presidents regionals europeus que ho fa.
Illa ha convidat Zelenski a visitar Barcelona i Catalunya.