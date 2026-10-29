Illa, Collboni i Crespín guarden un minut de silenci pel feminicidi d'una dona a Barcelona

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han guardat aquest dijous un minut de silenci pel feminicidi d'una dona de 38 anys al districte de Nou Barris de Barcelona, el presumpte autor del qual ha estat detingut per la policia municipal de Madrid després d'entregar-se i confessar el crim.
En l'acte de record, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant l'Ajuntament i el Palau de la Generalitat, també hi han participat el delegat del Govern central a Catalunya, José Crespín, diversos membres del Govern, com la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i del govern municipal, i representants dels partits a l'Ajuntament.
Amb la confirmació d'aquest cas, ja són 5 els feminicidis a Catalunya des de començaments d'any: el 2025 van ser 11, corresponents a 10 dones assassinades per violència masclista i 1 feminicidi vinculat, ha informat el Departament d'Igualtat i Feminisme.