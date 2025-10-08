Illa coincideix amb els Comuns que els inspectors d'habitatge "estan per fer complir la llei"

Afirma que hi ha "aspectes de millora" en matèria de polítiques públiques, sanitat i educació
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha coincidit aquest dimecres amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que els inspectors d'habitatge "estan per fer complir la llei", en referència a l'acord del Govern amb el seu partit per incorporar 100 inspectors més.
Així ha respost el president a Albiach durant la segona sessió del debat de política general (DPG) aquest dimecres, en què la líder dels Comuns al Parlament ha demanat multar els qui se salten la llei d'habitatge.
Ha defensat que el pla d'habitatge anunciat dimarts és un "plantejament ambiciós" i ha apel·lat a tenir l'acompanyament de tots els grups que consideren l'habitatge com el principal problema de Catalunya.
També ha respost que les famílies amb menors que siguin desnonades "tindran sempre el Govern", tot i que no s'ha de legitimar l'ocupació i que qui tingui un problema habitacional s'ha de dirigir a les institucions que, afirma, hi donaran resposta perquè aquest és un compromís.
"Si vostès tenen, o qualsevol altre grup, propostes per fer-ho més de pressa i millor, jo els escoltaré", ha resumit en referència als avenços en matèria d'habitatge.
SERVEIS PÚBLICS I AEROPORT
Ha convingut amb Albiach que hi ha "aspectes de millora" en matèria de polítiques públiques, sanitat i educació, però ha posat en valor que la ràtio d'alumnes per aula ha baixat, que s'ha abordat la reforma de l'antiga Dgaia i que s'està engegant una integració social i sanitària per millorar l'atenció a les persones, entre d'altres.
D'altra banda, ha afirmat que discrepa amb els Comuns sobre el paper de l'Aeroport de Barcelona que, ha dit, és important no només per al turisme "sinó per a l'economia".