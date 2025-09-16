Illa celebrarà la Diada a Madrid aquest dimecres i divendres es reunirà amb Pradales a Vitòria

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, participarà aquest dimecres en l'acte de celebració de la Diada de Catalunya a la Delegació del Govern a Madrid, mentre que divendres mantindrà una reunió amb el lehendakari, Imanol Pradales, a Vitòria.
Ho ha explicat aquest dimarts la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
L'any passat Illa ja va participar en els actes de la Diada organitzats per la Delegació del Govern a Madrid; mentre que la trobada amb Pradales al Palau d'Ajuria Enea es produirà després de la trobada que van mantenir tots dos dirigents al Palau de la Generalitat al gener.