Illa celebra la visita del Papa a Catalunya al juny: "El rebrem amb els braços oberts"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat i agraït la visita que el papa Lleó XIV farà a Catalunya els dies 9 i 10 de juny d'aquest any: "Com a president de la Generalitat de Catalunya agraeixo aquest gest del sant pare visitant Catalunya i faig saber que el rebrem amb els braços oberts".
En un vídeo difós pel Govern aquest dimecres, Illa ha qualificat de bona notícia la visita "per a la comunitat cristiana de Catalunya i per al conjunt de la societat catalana".
Ha dit que serà una "magnífica manera" de celebrar l'Any Gaudí (que commemora el 100 aniversari de la defunció de l'arquitecte català Antoni Gaudí) i d'inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
VALORS UNIVERSALS
Per Illa, Lleó XIV representa els valors humans universals, la solidaritat i la convivència, valors que són "compartits àmpliament per la societat catalana".
El summe pontífex visitarà Barcelona després d'haver anat a Madrid, del 6 al 8 de juny, i després dels actes a la capital catalana es traslladarà a la illes Canàries, on visitarà Tenerife i Gran Canària, ha informat oficialment aquest dimarts el Vaticà.