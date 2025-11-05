Illa celebra la victòria de Mamdani a Nova York, que veu com un "fil d'esperança"

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimecres la victòria del candidat demòcrata a l'alcaldia de Nova York, Zohran Mamdani, amb més d'un 50% dels vots, i ha expressat que ho veu com un "fil d'esperança".
Així s'ha manifestat durant la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta al líder del PSC a la cambra, Ferran Pedret, que s'ha referit a Mamdami com una "persona que pertany a la tradició del socialisme democràtic".
Illa també s'ha referit a les eleccions dels estats de Virgínia i Nova Jersey, guanyades per dos candidats demòcrates, i al referèndum a Califòrnia, que "incrementa en 5 el nombre de congressistes demòcrates i que ha contrarestat el 'gerrymandering' dels trumpistes a l'estat de Texas".