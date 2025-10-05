Illa celebra que tornin part dels membres de la Flotilla: "Seguim treballant"

Rull reclama la tornada de la diputada de la CUP Pilar Castillejo
BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest diumenge que una part dels membres de la Flotilla, entre ells alguns catalans, puguin tornar a Espanya: "Seguim treballant amb el Ministeri d'Exteriors perquè la resta dels membres puguin tornar sans i estalvis el més aviat possible".
"Ara fa falta un alt al foc immediat i iniciar converses per aconseguir la pau", ha afegit en un missatge de X recollit per Europa Press.
El president del Parlament, Josep Rull, ha recordat en una anotació de X que entre els 21 membres que està previst que surtin aquest diumenge d'Israel no està la diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo.
Rull ha reclamat la tornada immediata d'ella i de la resta: "És una representant del poble de Catalunya".
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas i l'exalcaldesa Ada Colau sí estan entre els 21 membres de la Flotilla que podran tornar previsiblement aquest diumenge, segons la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany.