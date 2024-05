Illa celebra que Sánchez continuï al Govern central: "És la millor notícia per a Catalunya"

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha celebrat que Pedro Sánchez continuï com a president del Govern central, tal com ha anunciat aquest dilluns en una declaració institucional al Palau de La Moncloa: "És la millor notícia per a Catalunya", ha assegurat Illa.

En una anotació a X recollida per Europa Press, el candidat a les eleccions catalanes ha afirmat que l'anunci és una "una decisió valenta per recuperar la dignitat de la política".

Així mateix, ha considerat que la decisió suposa "un compromís per frenar els qui intenten soscavar" la democràcia espanyola.