Illa celebra la proposta de Sánchez sobre el canvi d'hora per "sincronitzar Europa amb la gent"

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la proposta que el president del Govern central, Pedro Sánchez, presentarà aquest dilluns davant del Consell Europeu per acabar amb el canvi d'hora per "sincronitzar Europa amb la gent, no amb el rellotge".
"Des de Catalunya ens sumem a la proposta del Govern d'Espanya", ha assegurat en un missatge publicat a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press arran del vídeo publicat per Sánchez on defensa que el canvi d'hora estacional ja no té sentit.
En el vídeo, el president espanyol assenyala que a totes les enquestes, els espanyols i els europeus opinen que estan en contra de canviar l'horari: "Què és la política útil? Bé, doncs la que escolta als ciutadans, també a la ciència, i els porta a la seva legislació", ha sostingut.