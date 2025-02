Illa celebra que el PIB català "va créixer amb força" el 2024, fins al 3,6%

LLEIDA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest divendres que el PIB català "va créixer amb força" el 2024 fins al 3,6%, una bona xifra a nivell econòmic, segons ell.

En la clausura de l'Any Taüll a la Vall de Boí (Lleida), ha subratllat que el PIB de Catalunya està "quatre dècimes per sobre de l'economia espanyola i 2,8 punts per sobre de la Unió Europea" i d'economies com Alemanya, França i Itàlia.

"Això vol dir que generem recursos, que generem prosperitat, i que s'ha d'utilitzar, per exemple, per conservar el patrimoni de la Vall de Boí", ha conclòs.