Illa celebra "un nou rècord d'ocupació" a Catalunya, que afirma que avala les seves polítiques

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que Catalunya hagi batut "un nou rècord d'ocupació" després de conèixer les dades del mes de maig i ha assegurat que són xifres que avalen les polítiques d'ocupació del Govern.
"Batem un nou rècord d'ocupació i l'atur continua baixant en tots els sectors i a tots els territoris. Les dades avalen les nostres polítiques: mercat laboral fort, més prosperitat compartida, més creixement econòmic i més oportunitats per a tothom", ha afirmat en una anotació a X recollida per Europa Press.
La Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitjana de 50.034 afiliats al maig respecte al mes anterior (+1,28%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.971.167, i va ser la comunitat autònoma on més va pujar l'afiliació.