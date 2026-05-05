Illa celebra el "nou rècord" d'ocupació i la caiguda de l'atur a l'abril a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimarts el "nou rècord" d'ocupació, que assegura que és la millor dada des del 2004, i la caiguda de l'atur a l'abril a Catalunya.
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press després de la publicació de les dades d'atur de l'abril de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en què s'ha registrat una caiguda en 8.949 desocupats respecte al març, fins a situar-se en 314.527.
"Continuem treballant per generar més creixement econòmic, més prosperitat compartida i més oportunitats per a tothom", ha afegit Illa.