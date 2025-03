Illa celebra l'impuls de l'estació intermodal de Lleida: "És una operació de futur rellevant"

Compta amb una inversió de 131 milions i tindrà capacitat per a 12.000 trens a l'any

LLEIDA, 19 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimecres l'inici dels tràmits per a la construcció de la nova estació intermodal ferroviària de la plana de Lleida i ha assegurat que és "un pas endavant important i una operació de futur rellevant".

Així s'ha expressat en la presentació del projecte amb l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat, a La Llotja de Lleida.

Illa ha apuntat que l'estació, que comptarà amb una inversió de 131 milions d'euros i tindrà capacitat per a 12.000 trens a l'any, estarà vinculada al polígon de Torreblanca, "que serà un dels polígons més importants quant a disponibilitat" de sòl industrial de Catalunya.

Així, ha apostat perquè "les dues coses caminin en paral·lel" per tal que es pugui continuar generant a Lleida prosperitat adequant les infraestructures per així poder implementar nous projectes industrials i també expandir els existents.

"LIDERAR ECONÒMICAMENT"

El president ha afirmat que "un projecte d'aquesta envergadura requereix el seu temps per fer-lo ben fet" i ha explicat que es fa un pas endavant administrativament molt rellevant amb la publicació de l'estudi informatiu.

Finalment, ha destacat el projecte en el marc del Pla Catalunya Lidera per "liderar econòmicament Espanya i ser rellevants" en un context, ha dit textualment, de canvis geopolítics, econòmics i tecnològics.

FÈLIX LARROSA

Per la seva banda, l'alcalde ha celebrat que la millora de la connectivitat "facilitarà l'accés a mercats nacionals i internacionals fent Lleida més atractiva per a inversions i establiment d'indústries".

Larrosa ha assegurat que l'estació "suposarà eficiència i sostenibilitat perquè afavoreix l'ús del transport ferroviari i permetrà establir aliances amb les diferents modalitats de transport".

"Des de Lleida assumim plenament la nostra responsabilitat com a capital agroalimentària i capital de les oportunitats", ha sostingut, i ha destacat que és l'única ciutat de Catalunya que lidera la transformació de sòl industrial.

"PORTA LOGÍSTICA A EUROPA"

El director general d'Infraestructures de Mobilitat ha destacat que la construcció de la terminal permet "avançar en la descarbonització del transport de mercaderies".

En aquest sentit, ha apuntat que tindrà una capacitat per expedir o rebre fins a 12.00 trens a l'any, uns 8 milions de tones de mercaderia anuals.

El Govern espera que es consolidi la tramitació administrativa a finals d'aquest any per impulsar el projecte, que veu com la "porta logística a Europa" amb la millora de la competitivitat i la capacitat del transport de mercaderies.