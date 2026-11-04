Illa celebra les "bones notícies" de la victòria demòcrata als EUA i de Lula al Brasil

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat les "bones notícies" de la victòria demòcrata en les eleccions de mig mandat als Estats Units (EUA) d'aquest dimarts i de Luiz Inácio Lula da Silva en les presidencials al Brasil a finals d'octubre.
"La gent està per la pau, per la decència, pel sentit comú, pels serveis públics", ha assegurat Illa en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, en resposta a la intervenció del portaveu d'ERC a la cambra, Josep Maria Jové.
Jové ha criticat que la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'avançar les eleccions generals el pròxim 29 de novembre comportarà que els socialistes no puguin complir els compromisos que van pactar amb el seu partit.
Illa ha respost al portaveu republicà que Sánchez ha decidit avançar els comicis per donar resposta a situacions com l'habitatge, les pensions i per garantir els serveis públics davant un possible govern del "bloc involucionista del PP i Vox".
En aquest sentit, el president ha destacat la resposta de les urnes als EUA i al Brasil: "Hem tingut bones notícies", i ha insistit que la gent normal ha votat perquè les institucions defensin els interessos i el benestar de tothom.
DERROTA DEL "DISCURS D'ODI"
Més tard, en el torn de rèplica al líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, Illa també s'ha referit a les eleccions dels EUA i del Brasil i a l'afinitat de Vox amb el president nord-americà Donald Trump i l'excandidat brasiler Flávio Bolsonaro: "El discurs d'odi que vostè fa és un discurs d'odi que va ser derrotat al Brasil fa unes setmanes i ahir als Estats Units".
"Espero que el senyor (Santiago) Abascal i vostè no marxin com ha fet el senyor (Flávio) Bolsonaro del país quan tornin a perdre les eleccions el 29 de novembre i tinguin els nassos de quedar-se aquí a fer front a les seves responsabilitats", ha afegit Illa, en referència a la sortida del Brasil de l'excandidat Bolsonaro cap als Estats Units després de perdre les presidencials.
Garriga ha respost al president que ni el líder de Vox, Santiago Abascal, ni ell se n'aniran enlloc: "Ens quedarem i aplicarem retallades en les polítiques que vostès promouen des de fa molt de temps".
RETALLAR DESPESA "SUPERFLUA"
El també secretari general de Vox ha afegit que el seu partit preveu retallar en "despesa pública supèrflua" i subvencions a sindicats, patronals i partits si aconsegueixen governar després de les eleccions del 29 de novembre.
"Acabarem amb l'ecosistema d'endollisme de companys socialistes o d'amants a Adif i Renfe per reforçar l'estat del benestar de les famílies i dels treballadors espanyols. Els escombrarem a les urnes", ha augurat Garriga.