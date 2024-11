Illa celebra l'aprovació de la nova Comissió Europea i afirma que treballaran "colze a colze"

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimecres l'aprovació de la nova Comissió Europea (CE) que tornarà a presidir Ursula von der Leyen i ha assegurat que el Govern s'implicarà per treballar "colze a colze" amb la institució.

"Vivim un moment crucial al món i cal que Europa prengui les regnes del seu destí. Des del Govern de Catalunya ens hi implicarem per treballar colze a colze amb la Comissió i contribuir a l'enfortiment del projecte europeu", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

Illa ha desitjat "sort i encerts" a tots els nous comissaris que han estat ratificats aquest dimecres per part del Parlamento Europeu.