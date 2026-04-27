Illa celebra que l'AN hagi actuat amb "sentit de la humanitat" exonerant Pujol

GOVERN DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que l'Audiència Nacional (AN) hagi actuat amb seny i "sentit de la humanitat" en la decisió d'exonerar l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol en el procés que jutja la seva família per presumpte enriquiment il·lícit.
"Celebro que la justícia hagi actuat amb seny i sentit de la humanitat", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, en referència a l'exoneració.
El tribunal havia sol·licitat que Pujol se sotmetés a Madrid a un nou reconeixement mèdic i que prestés declaració, i aquest dilluns després de l'examen ha decidit apartar-lo de la causa.
Illa va explicar la setmana passada que havia tingut una conversa recent amb Pujol, en la qual l'expresident li va transmetre que no tenia forces per assistir a un acte a Catalunya i que estava "feble".
El president va reclamar aleshores seny al tribunal perquè deia que era la base adequada per a la justícia, i va criticar la citació: "No podia anar al Vendrell (Tarragona). Ho dic perquè el Vendrell està bastant més a prop que Madrid. I demano seny", va insistir.