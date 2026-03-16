Illa celebra l'ampliació de l'Hospital del Mar i defensa "no jugar al ping-pong competencial"

La fase 2 de les obres suma noves sales d'operacions, un heliport i una dispensació de medicaments robotitzada
BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dilluns la finalització de la segona fase d'ampliació de l'Hospital del Mar de Barcelona i ha destacat, entre d'altres, la col·laboració institucional que ha suposat, després de defensar "no jugar al ping-pong competencial" i sortir de la cultura de la queixa.
Ho ha dit en l'acte institucional després d'una visita a les noves instal·lacions juntament amb la consellera de Salut, Olga Pané; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, i la presidenta del consorci de l'hospital, Marga Esteve, entre altres autoritats.
Illa ha anunciat que encarregaran el projecte executiu de la fase 3 al llarg d'aquest any i ha assegurat que es necessiten "estabilitat i pressupostos" per desplegar l'acció del Govern en matèria de sanitat.
Collboni ha remarcat l'"especial vinculació" de l'Hospital del Mar amb la ciutat, i ha destacat que és el centre de referència per als veïns del Raval i la Barceloneta, però també de la Vila Olímpica i la Diagonal Mar, la qual cosa veu com un exemple de la igualtat real d'accés a la sanitat pública.
La fase 2 ha comptat amb un finançament de 161,7 milions d'euros, que sumats als de la fase 1 --enllestida el 2017-- arriben als 258,5 milions i, si s'afegeix el pressupost previst per a la fase 3 --amb una data de finalització aproximada entre 2030 i 2032, segons els responsables de l'hospital--, s'arriba als 442 milions d'euros.
Szapiro ha destacat la contribució europea al finançament de l'hospital, que entre les fases 1 i 2 arriba als 62,4 milions d'euros, del total de 258,5.
LES NOVES INSTAL·LACIONS
En la fase 2, l'Hospital del Mar ha sumat 30.843 metres quadrats, amb 4 sales d'operacions, 2 sales d'intervencionisme, una nova àrea d'endoscòpia, una nova Unitat del Dolor, un nou Servei de Farmàcia robotitzat i un heliport, que estan posant en marxa de manera progressiva i que s'afegeixen a les 6 unitats d'hospitalització i les Urgències de cirurgia ortopèdica i traumatologia, pediatria i psiquiatria que ja van entrar en funcionament el març del 2024.
El director mèdic assistencial de l'Hospital del Mar, Víctor Pérez, ha assegurat que té una "il·lusió tremenda" per inaugurar aquesta fase 2, que ha suposat 4 anys de treballs sense interrompre l'assistència als pacients.
També s'ha referit a la complexitat social de l'àmbit de l'hospital: "Tenim una zona de referència que combina zones com la Vila Olímpica, el Raval i zones com la Mina. És un repte, són poblacions molt especials que necessiten moltes vegades una alta intensitat d'actuació i per descomptat tenir aquest tipus d'instal·lacions ens ho facilitarà".
DISPENSACIÓ AUTOMÀTICA I SALES D'OPERACIONS AMB RESSONÀNCIA
L'Hospital del Mar és el primer del món a incorporar un servei Autostore --utilitzat en magatzems logístics-- per dispensar medicaments, amb un magatzem robotitzat de 3.000 metres quadrats que automatitza el procés i permet que els professionals se centrin en l'atenció al pacient, alhora que garanteix la traçabilitat de cada medicament.
Les 4 sales d'operacions d'alta complexitat compten amb equips robotitzats, i una té integrada una ressonància magnètica, la qual cosa permet fer neurocirurgia sense interrupcions ni canvis de sala; a més, en cas de necessitat, es pot fer servir per fer ressonàncies magnètiques ambulatòries.
MÉS LLUM NATURAL
L'ampliació de les noves unitats de cures intensives (UCI) no ha suposat un increment del nombre de llits però sí de metres quadrats i de llum natural, la qual cosa contribueix a reduir el deliri, mentre la sala d'endoscòpia multiplica per 11 el seu espai i permet incorporar millores tecnològiques i qualitatives.
Les parts noves de l'hospital s'han dissenyat amb un procés participatiu en el qual s'han recollit les opinions dels pacients, que demanaven sentir-se com a casa, i els professionals del centre, que necessitaven espais més amplis, resultant en una construcció que s'allunya del blanc en favor de tons sorrencs i elements artístics.
LA FUTURA FASE 3
L'hospital afronta ara la fase 3 de l'ampliació, per a la qual ja estan en procés de demolició els pavellons antics; permetrà sumar més de 42.000 metres quadrats, 7 sales d'operacions noves, 6 unitats d'hospitalització, una nova UCI quirúrgica, una nova àrea de radiologia i nous espais de laboratori, amb una finalització prevista, aproximadament, entre 2030 i 2032.
La tercera fase suposarà una inversió de 183,6 milions: "Són molts diners, ho sabem perfectament, però sí que és veritat que és una fase que és necessària per a l'hospital si volem estar a l'alçada del que els nostres pacients i els nostres professionals necessiten", ha dit el director mèdic assistencial.
Pérez ha afirmat que no veu fàcil la situació a nivell de pressupost, però sí que entén que hi ha voluntat, i ha dit que "si no hi ha pressupost, les noves accions seran molt difícils que es facin".