Illa celebra l'amnistia a Puigdemont: "La normalització s'imposa"

BRUSSEL·LES 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimecres la decisió del Tribunal de Comptes d'aplicar la llei d'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta d'encausats per les despeses del procés, i ha defensat que, malgrat les "resistències" i "obstruccions" que hi ha hagut, al final "la convivència i la normalització s'imposen".
"Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa", ha afirmat en unes declaracions davant els mitjans a Brussel·les, on es troba de visita institucional per participar en el ple del Comitè Europeu de les Regions i mantenir diverses trobades amb representants de les institucions comunitàries.
El dirigent socialista s'ha pronunciat així després d'anunciar-se la resolució de l'òrgan fiscalitzador, que eximeix de responsabilitat comptable una trentena d'antics responsables de la Generalitat, entre ells l'expresident Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras, pel presumpte ús irregular de fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i l'acció exterior de l'independentisme català.
Segons recull la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, la resolució conclou que no s'ha acreditat que aquestes actuacions es financessin amb diners provinents del pressupost de la Unió Europea, per la qual cosa considera que els fets estan emparats per la llei d'amnistia i declara extingides les possibles responsabilitats econòmiques derivades del cas.
SENSE REUNIÓ PREVISTA AMB PUIGDEMONT
Preguntat també pel possible retorn de Puigdemont a Catalunya i per si té previst reunir-s'hi, el president de la Generalitat ha assegurat que no té programat cap trobada ara com ara.
"No tinc cap reunió", ha respost Illa, alhora que ha defensat que Catalunya es troba en un camí de "normalització" i que, amb decisions com la coneguda aquest dimecres, es tira endavant cap a una situació de "màxima normalitat".
"Estem en un procés de defensa de la convivència, de reconeixement de la pluralitat de Catalunya i de normalització, fruit de determinades polítiques que alguns hem impulsat", ha afegit.